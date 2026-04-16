Salernitana, nove gol al Lions MM Montemiletto: Cosmi conferma il tridente Prove di 3-4-1-2, il tecnico trae buone indicazioni dagli attaccanti

Notizie positive dall'attacco. La Salernitana s'impone con un rotondo 9-1 nell'allenamento congiunto con i dilettanti del Lions MM Montemiletto. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, Cosmi mischia le carte ma fa le prove di tridente. In gol ci vanno tutti gli attaccanti, in particolare Lescano, Ferrari e Ferraris, con i primi due autori di una doppietta. Antonio Donnarumma si è regolarmente allenato con il preparatore dei portieri, esentato dal test con i dilettanti. Lavoro differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa.

Al 3’ i granata vanno subito in vantaggio con un tiro a giro di Achik. Passa solo un minuto e Tascone firma il raddoppio. Al 10’ occasione per Boncori che colpisce di testa, palla di poco alta sopra la traversa. Al 28’ gli ospiti trovano la rete con Di Benedetto. Al 35’ tentativo direttamente su calcio di punizione di Achik, palla di poco a lato. Al 45’ cross di Anastasio e colpo di testa di Molina che sfiora la traversa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1.

Nella ripresa mister Cosmi cambia tutti gli interpreti e fa ruotare i disponibili. Dopo 3′ giri di lancette arriva il terzo gol dei granata con una punizione di Lescano che sbatte sul palo e poi si insacca in rete. Al 10’ grande giocata di Ferraris che da ottima posizione colpisce il palo. Un minuto più tardi c’è il quarto gol della Salernitana con una bella conclusione di Antonucci. A metà secondo tempo i granata aumentano il passivo con una doppietta di Ferrari. Al 31’ trova la rete anche Ferraris. Al 35’ arriva la doppietta di Lescano. Al 45’ c’è la gioia del gol anche per Haxhiu che realizza il 9-1 finale.

Salernitana-Lions MM Montemiletto 9-1, il tabellino

Reti: 3’ pt Achik, 4’ pt Tascone (S), 28’ pt Di Benedetto (LM), 3’ st e 35’ st Lescano, 11’ st Antonucci, 23’ st e 24’ st Ferrari, 31’ st Ferraris, 45’ st Haxhiu (S).

Salernitana (primo tempo): Brancolini; Arena, Matino, Cabianca; Quirini, Gyabuaa, Tascone, Anastasio; Achik, Molina; Boncori. All. Serse Cosmi

Salernitana (secondo tempo): Cevers; Quirini (30’ st Haxhiu), Golemic, Matino (15’ st Di Vico); Longobardi, de Boer, Carriero, Antonucci; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Serse Cosmi

Lions MM Montemiletto (primo tempo): De Vanno, Giglio, Sannia, De Vivo, Solo, Napolitano, Silva (36’ pt Bidondo), Casanova, Piscopo, Di Benedetto, Neves. All. Francesco Sgambati

Lions MM Montemiletto (secondo tempo): De Angelis, Pagliocca, Sannia, De Vivo, Freda, Landi, Bidondo, Santamaria M., Miele, Neves, Piscopo. All. Francesco Sgambati