Salernitana, penultimo allenamento pre-Picerno: Cosmi col rebus mediana Il 3-4-1-2 è una certezza ma la linea centrale può presentare novità

I dubbi sono tutti nella linea centrale di campo. Il 3-4-1-2 varato dalla Salernitana a Trapani viaggia verso la conferma. Il terzetto offensivo composto da Ferraris, Lescano e Ferrari ha un discreto vantaggio sui rientranti Molina e Achik. Anche nella seduta odierna, penultimo allenamento pre-Picerno, dopo il test congiunto con il Lions MM Montemiletto, Cosmi ha lavorato sul tridente, con la volontà di dare ancora minuti alla coppia pesante composta da Lescano e Ferrari.

Diversi invece i dubbi in mediana, legati soprattutto all’abbondanza, che accompagneranno il tecnico nella marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica sera. De Boer potrebbe viaggiare verso una nuova maglia da titolare, mentre Carriero deve guardarsi le spalle dal rientro di Tascone e dalle condizioni in miglioramento di Gyabuaa, entrato con piglio e personalità nello spezzone finale di gara in Sicilia.

Ballottaggi anche sulle fasce, con l’infortunio di Villa che apre una voragine sulla corsia mancina. Cosmi pensa ad una possibile alternativa alzando il raggio d’azione di Anastasio, con Quirini favorito su Longobardi a destra. Se dovesse essere scelta l’opzione Anastasio, il terzetto difensivo potrebbe vedere tra i titolari Cabianca, Golemic e Matino, con Arena che spera in una nuova chance. Sempre out Capomaggio, Berra e Inglese.