Serie C, ancora guai: il Crotone annuncia: "Arriverà una penalizzazione" I calabresi, sesti in classifica, fanno i conti con un momento difficile

Ancora una brutta notizia sorprende l'intera serie C. Le scadenze del 16 aprile continua a far registrare problemi. In ordine temporale, l'ultimo club ad aggiungersi è il Crotone. Con una nota ufficiale, il patron Vrenna ha annunciato il mancato rispetto degli obblighi federali, con una possibile penalizzazione che dovrebbe però arrivare nella prossima stagione: “Con grande rammarico mi trovo costretto a comunicare che, per la prima volta dopo circa quindici anni, non siamo riusciti a rispettare alcune delle scadenze federali del mese - scrive Vrenna -. Avevo già illustrato le difficoltà nel corso della conferenza stampa di dicembre, in particolare le ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria sull’accesso al credito bancario. In quella occasione, tuttavia, eravamo riusciti, seppur con grande sforzo, a reperire le risorse necessarie per evitare una penalizzazione.

Questa volta, a causa di molteplici impedimenti, non siamo riusciti a compiere lo stesso passo e rimettiamo ora la decisione agli organi di giustizia sportiva della FIGC. È verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione. Ci impegneremo affinché le criticità vengano risolte nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, auspico che tutto l’ambiente resti unito e compatto, così da ritrovare la stabilità necessaria per superare questo momento delicato e avviare un nuovo percorso virtuoso che ci conduca, quanto prima, a nuove soddisfazioni sportive”.