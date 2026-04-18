Salernitana-AZ Picerno, i convocati di Cosmi: recuperi importanti per il tecnico Nella lista dei calciatori a disposizione però restano esclusi in quattro

Ritorni illustri. La Salernitana si prepara alla sfida con il Picerno e fa i conti con una rosa numericamente più folta dopo l’emergenza di Trapani. Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 23 calciatori per il match in programma domani alle 20:30 allo stadio Arechi. Dalla squalifica rientrano Tascone, Achik e Molina, soluzioni importanti per il reparto offensivo che dovrebbe ripartire da Ferraris, Lescano e Ferrari. Sono quattro le defezioni: Capomaggio, Berra, Villa e Inglese che non ci saranno e proveranno a rientrare nella lista dei convocati per i playoff.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.