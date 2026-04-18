Salernitana Primavera, a Perugia nuovo ko (3-1): incubo playout più vicino Granatini penultimi a due punti dal Cosenza: il rischio retrocessione resta vivo

Una sconfitta pesante. La Salernitana Primavera non riesce più ad uscire dalla crisi e ora vede materializzarsi l’incubo dei playout. A Perugia, i granatini di Gugliemo Stendardo vengono superati 3-1 e incassano il quarto ko di fila. A rendere ancora più amara la sconfitta è il pari del Cosenza con la Ternana, con i silani ora in vantaggio di due punti sui granatini penultimi. Finisse così il campionato, la Salernitana Primavera si ritroverebbe a dover scendere in campo nei playout per evitare la retrocessione.

Il Perugia fa la partita ma è la Salernitana a fare i conti con la sfortuna che ferma Ponziglione due volte: prima il palo in girata (11’), poi la traversa a portiere battuta (23’). In apertura di ripresa la giocata che decide il match: fuga sulla sinistra di Perugini, cross che trova una deviazione e si trasforma nel gol del vantaggio umbro. La Salernitana Primavera accusa il colpo e nel cuore della ripresa arriva anche il colpo del ko con Ciani che trova la conclusione a giro che batte Guacci (70’). Nel finale i granata riescono a rientrare in partita con Paudice (84') ma due minuti dopo Giardino chiude i conti (86’).