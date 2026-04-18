Salernitana, unione playoff: carica ultras nella rifinitura pre-Picerno Al Centro Sportivo Mary Rosy la squadra di Cosmi fa il pieno di energia con i tifosi al fianco

Fianco a fianco. La Salernitana carica le energie in vista del rush finale. Alle porte c’è il Picerno, ultimo avversario all’Arechi in regular season prima di quello che sarà il destino nei playoff. In giorni molto concitati per la questione societaria, con la frenata fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini per la cessione del club, nel pomeriggio è arrivato un gesto di grande distensione. Nel corso della rifinitura pre-Picerno, i calciatori della Salernitana sono stati caricati da una delegazione di ultras. La carica giusta in un momento topico della stagione, con la lunga e dispendiosa marcia nei playoff che richiede unione. Dopo la contestazione post-derby con la Casertana nella rifinitura pre-Latina, ora tutt’altri toni. La Salernitana cerca compattezza.