Salernitana-Az Picerno, Cosmi: "Antipasto playoff, serve mentalità giusta" Il tecnico ai canali del club: "Il sostegno della tifoseria è ossigeno puro, per noi sono vitali"

Antipasto dei playoff. Serse Cosmi chiede alla sua Salernitana continuità. Al sito ufficiale del club granata, il tecnico racconta la sua vigilia: "Più che il successo in sé, è la maniera con cui siamo riusciti a ribaltare il risultato in Sicilia che è stata importante. La squadra ha reagito nel modo giusto creando quello che in altre occasioni non era stata in grado di fare. Quello che è stato fatto a Trapani deve spingere non tanto me ma la squadra a capire cosa bisogna fare per cercare di vincere le partite. – ha detto l’allenatore alla vigilia della gara contro l’AZ Picerno – Non ho visto mai la mia squadra messa male fisicamente. Se ripercorriamo le precedenti gare, anche quelle concluse non in maniera positiva, abbiamo sempre tenuto botta, non siamo mai crollati sotto quel punto di vista. Penso alla gara vinta col Latina in doppia inferiorità numerica e finanche a Potenza, dove fino al 90′ c’era equilibrio, tutto sommato. Ci tenevo che venisse rodato l’aspetto fisico, che ancora va ulteriormente migliorato. Il nostro obiettivo era ed è arrivare bene alle ultime di campionato che sono fondamentali, in quanto antipasti di playoff. Vanno giocate con la mentalità da playoff, di conseguenza la condizione fisica deve essere buona. Sono soddisfatto di come vedo i calciatori, poi più avanti ne recupereremo anche altri”.

Sul Picerno

Il prossimo avversario è reduce da due vittorie consecutive contro Catania e Cosenza. “Ho rivisto le partite, non ha vinto casualmente, anche se in contesti completamente diversi. In entrambi i casi ha recuperato da situazioni di svantaggio, una caratteristica importante. Ha dimostrato qualità che oggettivamente non conoscevo benissimo e mi fanno pensare che per poter ottenere il risultato pieno, che è ciò che inseguiamo, non basterà una buona partita ma servirà una grande partita. Il Picerno è forte sotto l’aspetto tecnico, è organizzato, tiene bene il campo. L’unico dubbio che non ho è che ci vorrà la migliore Salernitana”, aggiunge Cosmi.

Sui singoli

“Abbiamo perso Villa, che era un titolare in quel ruolo, ha giocato quasi sempre. Bisogna trovare una soluzione. A Trapani ha fatto benissimo Longobardi a sinistra nel secondo tempo ma lì ci può giocare anche Anastasio. Bene o male, con caratteristiche diverse, possiamo ovviare a questa assenza. È fondamentale avere di nuovo un’alternativa a centrocampo come Tascone, così come Achik e Molina, tre giocatori che ovviamente hanno anche riposato. Confido in una freschezza diversa da parte loro, rispetto ad altri. Alcuni dicevano che erano preoccupati perché devo fare delle scelte, io dico che nel calcio questa è la migliore preoccupazione che un allenatore possa avere, fermo restando che non è mai facile escludere qualcuno. In questo momento si punta anche su chi sta meglio fisicamente. Inoltre, ricordo che il concetto che solo gli undici titolari possano essere protagonisti è ormai antico. Ho a disposizione cinque sostituzioni, chi entra può essere addirittura più decisivo di chi gioca dal primo minuto e l’esempio è Boncori. Noi abbiamo tante alternative”.

Sui tifosi

Infine, un pensiero per la tifoseria: “I tifosi sono con noi e credono nelle nostre possibilità per determinare quello che sarà il futuro, tra queste due partite che restano e i playoff. Per me è un segnale importantissimo. Si possono fare i soliti discorsi e dire che in campo vanno i giocatori con l’allenatore a guidarli, però avere il supporto vero della gente è fondamentale secondo me. Se poi la tifoseria in questione è quella della Salernitana, allora diventa ancora più importante. Per me la vicinanza dei nostri sostenitori è ossigeno, mi auguro sia lo stesso anche per i giocatori. Ora pensiamo a una cosa per volta ma sapere che sono al nostro fianco è vitale per noi”.