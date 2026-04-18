Cessione Salernitana, arriva una nota sul possibile periodo di coabitazione La Salerno Coast Investment rompe il silenzio

L'attesa è per le comunicazioni che potrebbero arrivare al termine della trattativa per la cessione della Salernitana. Intanto, tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini cala il gelo. Con una nota, arriva una precisazione: "In quanto titolare dell'intera partecipazione della U.S. Salernitana 1919 ed in riferimento all'eventuale risoluzione del contratto sottoscritto con Antarees Srl avente ad oggetto la cessione, Salerno Coast Investment precisa che è inesatto riferire - come accaduto su più organi di informazione - che “uno dei motivi dello stop sarebbe la mancata disponibilità di alcuni membri dell’attuale CdA ad accettare una fase di coabitazione tra vecchia e nuova gestione". Tale circostanza è priva di fondamento, poiché il citato “periodo di coabitazione” tra amministratori non costituisce in alcun modo oggetto di pattuizione contrattuale". Elementi che fanno pensare ad una distanza insormontabile. Lunedì sarà la deadline, con la scadenza del contratto preliminare. Tra Iervolino e Rufini resta una distanza netta.