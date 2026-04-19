Salernitana-Picerno 2-1, De Luca: «Orgogliosi di questa grande salvezza» «Dispiace per la sconfitta, anche a Salerno abbiamo fatto una buona prova»

È indolore la sconfitta subita dal Picerno contro la Salernitana allo stadio Arechi. I lucani, nonostante il 2-1 finale, possono festeggiare la salvezza con un turno d'anticipo. Un traguardo che sembrava impossibile fino a qualche mese fa e che, invece, è diventato realtà.

«Dispiace per il risultato ma in termini di prestazione abbiamo dato continuità a quanto fatto nelle ultime partite», ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Picerno, Claudio De Luca. «Abbiamo fatto una bella partita, non ci siamo limitati solo a difendere, come d'altronde abbiamo fatto anche nelle preedenti partite. Peccato perché dopo il pareggio, quando l'inerzia della gara sembrava essere dalla nostra parte, abbiamo subito il gol del 2-1. In ogni caso siamo contenti e orgogliosi di aver centrato una salvezza che sembrava impossibile fino a poco fa».

Una gioia doppia per De Luca che, dopo l'esonero, è stato richiamato alla guida del Picerno. «Con il mio rientro volevo assolutamente la salvezza. Sono giovane ma in questi 20 anni ho accumulato tanta esperienza ed ho allenato in ogni categoria. Nonostante le difficoltà non ci siamo mai abbattuti, non è un caso se fai queste prestazioni contro squadre di altissimo livello. Il futuro? La mia volontà è di restare a Picerno. Da parte mia non c’è assolutamente alcun tipo di problema ma ci sarà modo di parlarne con il direttore e la proprietà. Ora a salvezza acquisita partirà la programmazione».