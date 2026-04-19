Salernitana-Az Picerno 2-1, gioia Achik: "Il gol sotto la Sud un sogno!" Le parole del match-winner: "Un'emozione indescrivibile, conta arrivare terzi"

Match-winner. Ismail Achik decide Salernitana-Az Picerno 2-1: “Sono contento per questa vittoria, con il gol pesante. Volevamo questa gioia. Anche perché abbiamo affrontato una squadra forte, vera, reduce da un momento importante. Nel primo tempo loro si chiudevano e ripartivano mettendoci in difficoltà. Ci siamo fatti colpire subito dopo il vantaggio, però siamo stati bravi a ripartire. Anzi, credo che ci fosse anche un rigore per noi. Non sempre ci gira sempre, speriamo in qualche rigore in più”. Fondamentale il suo guizzo per mandare al tappeto gli ospiti: “Ho sfruttato l’occasione, mi sono fiondato sul pallone e ho segnato. Il calore della gente è stupendo. Era il mio primo gol sotto la curva ed è stato meraviglioso. Un’emozione indescrivibile, lo aspettavo da tempo”.

Poi sui tifosi: “Era la cosa fondamentale, serve viaggiare tutti insieme: i tifosi sono fondamentali per noi, sono il dodicesimo uomo in campo. Devono starci accanto”. Ora si va a Foggia: “Andremo lì per vincere. Iniziare dal terzo posto è importante perchè fai meno partite. E' determinante chi arriva bene, saranno gare secche”.