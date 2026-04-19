Salernitana-Az Picerno 2-1, Tascone: "Qui mi sento una magia" Il mediano: "Abbiamo dimostrato di avere unità. Ora vogliamo centrare il nostro sogno"

“Ora mi sento una magia”. Mattia Tascone si riprende la maglia da titolare e festeggia il successo della Salernitana sull’Az Picerno. “Il mister sta dando continuità, in centrocampo siamo tanti giocatori io, la mediana è forte. Quando vengono a giocare all’Arechi quasi tutte le squadre si chiudano, per me con il Picerno abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi. Nel secondo tempo la voglia di vincere ha fatto la differenza, volevamo il terzo posto, siamo stati bravi a sbloccarla, le palle inattive in gare così bloccate possono essere fondamentali”.

Questione anche di modulo, con il passaggio del 3-4-1-2: “Giocando col trequartista c’è un uomo in più avanti, secondo me il modulo lascia il tempo che trova, ma ci stiamo esprimendo bene”. Adesso ci si sofferma su cosa migliorare: “I segnali positivi su cui puntare è l’unità della squadra, ci siamo posti l’obiettivo di dare il massimo, abbiamo un sogno come tutta la città, siamo come dei cavalli, tiriamo tutti dritto per la nostra strada”.