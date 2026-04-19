Foggia, follia a Monopoli: invasione di campo, aggressione ad uno steward Possibili sanzioni per la sfida con la Salernitana

Momenti di grandissima tensione. Il Foggia è ad un passo dalla retrocessione in serie D. La sconfitta di Monopoli mette spalle al muro i satanelli, obbligati a vincere con la Salernitana domenica prossima e sperare per scongiurare un incredibile salto all’indietro. E ora, la sfida con la Salernitana, rischia di avere pesanti ripercussioni in chiave ordine pubblico. Tutto legato al finale di gara di Monopoli: dopo il lancio di fumogeni e petardi, alcuni tifosi hanno superato le recinzioni, piombando sul terreno di gioco. Le due squadre hanno immediatamente lasciato il terreno di gioco, con i tifosi che hanno provato a raggiungere le due squadre senza fortuna. Uno dei tifosi ha colpito al volto uno steward nei pressi dell'ingresso negli spogliatoi. L'uomo è stato immediatamente fermato dagli agenti. Facile immaginare sanzioni con una sfida a porte chiuse, con trasferta che verrà vietata ai tifosi granata. Attesa per la decisione del Giudice Sportivo.