Cessione Salernitana, il fatidico lunedì 20 aprile è arrivato: la situazione Iervolino e Rufini alla scadenza dell'accordo del preliminare. Resta la distanza

Lunedì 20 aprile. Il calendario ricorda la data che Danilo Iervolino e Cristiano Rufini avevano inserito come deadline per l’accordo definitivo all’interno del contratto preliminare sottoscritto alla vigilia di Crotone-Salernitana. La resa dei conti è oggi: i due imprenditori proveranno a tener fede a quanto concordato appena un mese fa oppure andranno avanti ognuno per la propria strada facendo decadere l’iniziale accordo? Una partita tutta da giocare ma le possibilità di accordo restano quasi pari allo zero. Con Iervolino che ragiona sulla sua volontà di andare via, seppur la volontà resti fortissima, e Rufini fermo a capire come poter rispettare quelle che sono le richieste del patron di Palma Campania.

Lo stallo Iervolino-Rufini

“O si chiude entro lunedì o niente cessione”, il diktat che veniva ribadito da entrambi i fronti. Poi però sono emersi i nodi quando ci si avvicinava alla sottoscrizione dell’accordo definitivo. Gli ultimi, secondo una tabella temporale, hanno minato la fumata bianca: due i punti che Iervolino avrebbe voluto risolvere prima del via libera. Il primo è legato all'aumento di capitale di Antarees, arrivato nel pomeriggio di martedì. La cifra (1,25 milioni di euro) sarebbe stata poi versata dopo tre giorni dal via libera che doveva arrivare dalla Federcalcio, una volta effettuati tutti i controlli e dato il placet al cambio proprietà. Quando? Venti giorni, forse trenta. Proprio l'attesa per il benestare della Federcalcio ha aperto ad un altro fronte di analisi: in attesa del semaforo verde, ci sarebbe stato un periodo di cogestione in cui Rufini avrebbe voluto provare però subito avere margine di manovra, con l'inserimento dell'advisor Sarandrea nel Cda. Tre i temi sollevati ieri: in particolare il nuovo contratto con lo sponsor tecnico che dovrebbe/potrebbe legarsi alla Salernitana per i prossimi anni; le spese per lo staff tecnico che sfiorano il milione di euro; i costi fissi di amministrazione che sfiorano i 900mila euro. Elementi che hanno portato ad una frenata. La deadline dell'accordo preliminare però non stopperrbbe la trattativa. Rufini potrebbe rifarsi sotto cambiando i dettagli del preliminare. Insomma potrebbe essere l'inizio di una telenovela.