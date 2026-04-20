Salernitana, missione serenità: lo ‘scherzo’ di Faggiano a Cosmi nel post-gara Il club granata fa il pieno di energie in vista del finale di stagione. E il ds strappa sorrisi

“Forza ragazzi, noi ci crediamo”. La Curva Sud Siberiano abbraccia idealmente la squadra a fine gara. La Salernitana ritrova il sorriso. Il clima, in vista dei playoff, fa toccare punte tiepide di entusiasmo. Dopo il grande gelo, dopo i momenti di tensione, ora tra il gruppo squadra e la tifoseria si punta ai playoff con un’unione ritrovata. Gli abbracci e i canti al termine della sfida con l’Az Picerno, così come la carica arrivata nella giornata di sabato, sono il segnale distensivo che l’ambiente attendeva.

“Quello vissuto sabato è stato uno dei momenti da quando sono a Salerno”, ha ammesso Serse Cosmi in conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti si era aperto con un momento di ilarità. “Scusate è il mio telefono”. A chiamare sul cellulare di Cosmi è il direttore sportivo Daniele Faggiano. “È il direttore sportivo, che faccio rispondo?”, la battuta dell’allenatore. Cosmi risponde, rimanda al punto post-partita alla fine delle interviste. “Ancora fa sti scherzi, dalla camera di un ospedale per giunta”, ha detto Cosmi. Faggiano, dopo la trasferta di Trapani, era rimasto in Sicilia per un pit-stop medico. In queste ore è atteso in città. Sugli spalti lo sguardo fisso di Umberto Pagano. L’amministratore delegato si è complimentato con la squadra al termine della gara. E ora osserva ciò che sarà il nodo societario.