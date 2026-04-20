Salernitana, beffa Sky: problemi nella visione della sfida col Picerno Tantissime le segnalazioni: una disavventura in una serata importante per il cammino dei granata

Tantissime telefonate ai call-center dedicati, oltre a diverse Pec inviate. Il popolo della Salernitana non presente ieri sera allo stadio per la sfida con l’Az Picerno ha dovuto fare i conti con una spiacevole disavventura. I possessori di abbonamenti a Sky, per il pacchetto ‘Calcio’ nel quale è inserito l’intero bouquet di partite della serie C, hanno segnalato l’impossibilità nel poter assistere alla sfida in tv. Essendo nove i canali Sky Calcio, con le dieci partite in contemporanea, Sky alla fine ha deciso di dirottare la gara della Salernitana sul pacchetto Sport, al canale 201 e non da 252 a seguire come di routine. Una beffa per i possessori dell’abbonamento Calcio che hanno immediatamente segnalato l'impossibilità nel poter seguire la sfida. Tantissime le segnalazioni dei tifosi via social e anche con Sky. Possibile anche una richiesta di risarcimento danni.