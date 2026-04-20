Caos in Monopoli-Foggia, comunicato della Lega: "Comportamenti non tollerabili"

La presa di posizione dopo gli episodi di ieri a Monopoli

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Salerno.  

Una nota dura. La Lega Pro scende in campo dopo gli episodi che hanno segnato il finale di gara in Monopoli-Foggia. Nei minuti di recupero, alcuni tifosi dei satanelli avevano invaso il colpo e cercato il contatto con le due squadre in campo. Immediatamente è partita la fuga dei calciatori, con uno dei tifosi che ha colpito uno steward. Immediato l'intervento degli agenti di polizia. In mattinata la nota della Lega Pro: "La Lega Pro condanna con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita di questa sera tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco. Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo. Lega Pro esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport, ringraziando le forze dell’Ordine prontamente intervenute". Attesa per la decisione del Giudice Sportivo in vista di Foggia-Salernitana

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