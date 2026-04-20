Salernitana, carica Golemic: "Coraggio e consapevolezza per il finale" Il messaggio social del difensore

Carica da capitano. Vladimir Golemic si è ripreso la Salernitana. Con l’Az Picerno prestazione più che sufficiente per il centrale. Due interventi provvidenziali nel primo tempo, poi la macchia in occasione del pari con lo scivolone sul gol del momentaneo pareggio. Per la Salernitana però Golemic è ritornato ad essere un punto fermo. Nelle ultime tre è stato schierato da titolare. E sui social ha commentato con un post la vittoria sull’Az Picerno: “Nessuno può tornare indietro e creare un nuovo inizio, ma ognuno può scegliere oggi di iniziare in modo diverso, con più consapevolezza e coraggio, e costruire un finale migliore. Tutto dipende da una sola cosa: la decisione“. Ora la sfida di Foggia per blindare il terzo posto. Golemic si riprende la Salernitana.