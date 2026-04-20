Salernitana, beffa per utenti Sky: il Codacons prepara un class action Avviata un'azione collettiva per tutti i tifosi infuriati per l'episodio di ieri sera

La beffa per i tifosi della Salernitana abbonati a Sky Sport si prepara a diventare materia per una class action. Lo annuncia il Codacons che, dopo aver raccolto le indicazioni di più supporters granata impossibilitati ieri a guardare Salernitana-Picerno in tv, ora è pronto a scendere in campo: "Ennesima, inattesa fregatura presa questa volta dai tifosi della salernitana - si legge nella nota del Codacons -. Ieri sera, infatti, hanno vissuto un momento di delusione infinita quando, dopo una settimana di attesa per la partita in casa della Salernitana contro l’Az Picerno, si sono accorti che la partita non faceva parte del pacchetto calcio in loro possesso. Incredulità e rabbia per una situazione a dir poco paradossale. SKY non avendo la possibilità di trasmettere la decima partita, essendo 10 le partite in contemporanea ed essendo i canali soltanto nove, ha pensato di cederla a DAZN e si sarebbe potuta vedere solo acquistandola.

In poche parole: non puoi vedere una partita del tuo pur pagato abbonamento, perché chi le trasmette non ha la possibilità di farlo al 100%!! Al n. 170, con falsa gentilezza, cercano con tempi lunghissimi, di farti capire le buone ragioni della scelta, sottovalutando l’intelligenza di chi sta dall’altra parte. Skyler, l’assistente Virtuale “ che può darti informazioni su tutto e se qualcosa non va troverò la soluzione ” si inceppa, quasi balbetta ed infine ti passa ad un tecnico speciale che dopo 10 e più minuti di attesa ti risponde…ma intanto siamo arrivati a 20 minuti dalla fine della partita e l’incredulità è diventata rabbia!!

Questi i fatti e le giustificazioni per chi le ascolta sono incredibili: nel paese davvero delle banane, un prestatore di un servizio ben remunerato, si sente il diritto di giustificare una prestazione non data a fronte di un pagamento ricevuto. Si sono rivolti al CODACONS decine di tifosi infuriati, delusi, decisi a percorrere le vie legali per far valere le loro ragioni e chiedere il rimborso dell’abbonamento per violazione delle condizioni contrattuali. Pertanto il CODACONS sta avviando un’azione collettiva contro Sky ed invita i tifosi beffati a partecipare telefonando allo 089 252433".