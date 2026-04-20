Caos a Monopoli, il Foggia: "Un risultato deludente non può generare questo" Presa di posizione del club: "Condanniamo con fermezza quanto successo"

Arriva la nota ufficiale del Foggia. Dopo gli episodi registrati ieri nel finale di gara con il Monopoli, il club pugliese prende le distanze: "Il Calcio Foggia 1920 congiuntamente con l’amministrazione giudiziaria, condannano con fermezza e senza alcuna ambiguità l’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, un fatto grave che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e con il modo di vivere il calcio che da sempre contraddistingue la nostra comunità.

Il Club intende ribadire con assoluta chiarezza che un risultato sportivo non sufficiente, per quanto possa generare delusione e amarezza, non deve e non può mai sfociare in comportamenti violenti o in atteggiamenti che ledano l’incolumità delle persone e l’immagine dello sport. Il calcio rappresenta passione, appartenenza e identità, ma soprattutto rispetto: rispetto per gli avversari, per i tifosi, per le istituzioni e per tutte le persone che ogni giorno lavorano per rendere possibile lo spettacolo sportivo.

Il Calcio Foggia 1920 prende nettamente le distanze da qualsiasi forma di violenza e rinnova il proprio impegno nel promuovere i valori fondanti dello sport. Confidiamo che episodi come quello accaduto restino isolati e che il calcio continui a essere un momento di condivisione e passione vissuto nel pieno rispetto delle regole e delle persone".