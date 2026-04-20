Salernitana, il Foggia tenta il tutto per tutto: ribaltone in panchina La dirigenza fa all-in: via Pazienza, arriva una vecchia conoscenza

All-in disperato. Con la Salernitana servirà vincere e sperare. Il Foggia, con l’acqua alla gola, prova l’ultima disperata mossa salvezza. Il club pugliese è pronto ad esonerare Michele Pazienza. La sconfitta a Monopoli ha spinto la società a cambiare passo. Si fa largo il ritorno di Enrico Barillari. Il tecnico ligure ha già accettato di guidare i satanelli nella difficile partita contro la Salernitana, nella quale neanche una vittoria gli darebbe la certezza di disputare almeno i play off.

Nel post-gara di Monopoli Michele Pazienza aveva provato a tenere accesa la fiammella della speranza: “Rimane la prestazione. Ci è stato annullato il gol. I ragazzi hanno avuto un impatto importate della partita, ma dopo il gol non sono riusciti a tramutarlo e questo ci lascia il rammarico. Nel secondo tempo poi hanno trovato quella situazione dove ho ancora dei dubbi dove c’erano due dei miei a terra e si sono trovati con una palla buttata li nello spazio. Abbiamo provato a cambiare il sistema di gioco, abbiamo provato a mettere di giocatori offensivi per cercare di rimetterla apposto. C’è tanta rabbia e rammarico. I ragazzi hanno fatto bene il primo tempo, mantenendo alti i ritmo e tendo la squadra nell’altra metà campo, loro poi nel se ondò tempo sono diventati pericolosi, ora non ho elementi per poter giudicare. Sarà un ulteriore settimana dura da affrontare e preparare la prossima partita al meglio”. Ora il ribaltone.