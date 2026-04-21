Salernitana, Lescano vicino alla doppia cifra: media punti per gol super L'argentino è l'uomo in più

Una stoccata. Un tuffo da attaccante vero. Prima la delusione per la clamorosa chance sprecata nel cuore dell’area di rigore. Poi l’appuntamento con il gol da centravanti di categoria superiore. Facundo Lescano timbra il cartellino. Ottavo gol dal suo arrivo a Salerno, leader della Salernitana che dopo aver incassato la delusione per la mancata promozione in serie B ora punta lo sguardo ai playoff. E la Bersagliera fa i conti con il rendimento della punta: otto gol e due assist, doppia cifra già superata. Un gol ogni 161 minuti, con l’attaccante che ha fatto il pieno di minuti, lasciando solo le briciole fra Casarano, Cavese, Latina, Crotone, Trapani e Picerno.

I numeri

Ora il timbro con il Foggia per centrare per il settimo anno consecutivo la doppia cifra. Dopo sei mesi difficili con l’Avellino, condito solo da un gol, ora il rendimento super con la Salernitana. E la classifica granata riflette anche sui numeri del 32: 1,60 punti a partita hanno la sua firma. In attesa dei playoff.