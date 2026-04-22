Salernitana, ti scateni nel finale: quanti punti dopo il 75’! Sei vittorie e due pari il bilancio dei granata nell'ultima parentesi di gara

La stoccata di Achik ha permesso alla Salernitana di centrare un successo pesantissimo. Il club granata si è ripreso il terzo posto, stendendo l’Az Picerno, arrivando agli ultimi novanta minuti della regular season con il destino tra le proprie mani. Vincere a Foggia permetterebbe ai colori granata di potersi assicurare il gradino più basso del podio, ma soprattutto di poter tirare il fiato prima dell’ingresso nei playoff promozione.

Diciotto punti nei finali di gara

C’è una costante che accompagna la Salernitana sin da inizio stagione e sono i gol realizzati dopo il 75’. Sono ben diciotto i punti portati a casa dalla Salernitana nell’ultima parentesi di gara, con un bilancio di otto vittorie e due pareggi. Le vittorie rimandano al sorpasso sul Sorrento, poi l'1-2 sul Giugliano, il 2-0 di Golemic con la Casertana, con il difensivo decisivo poi ad Altamura, Longobardi con il Picerno a tempo scaduto e poi i gol di Boncori a Trapani e di Achik domenica scorsa. I due pari invece rimandano al 2-2 di Casarano firmato Quirini e all’1-1 interno con il Potenza firmato Ferrari.