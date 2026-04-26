Ex Salernitana, Arezzo in B: fa festa un ex calciatore granata I toscani completano con Benevento e Vicenza il terzetto di squadre in cadetteria

L’Arezzo è la terza squadra ad accedere direttamente in serie B. I toscani raggiungono Benevento e Vicenza, staccando il biglietto per la prossima cadetteria. La squadra di Bucchi si aggiudica il lunghissimo testa a testa con l’Ascoli. Negli ultimi novanta minuti arriva il successo sulla Torres dopo una partita ricca di pathos, nella quale prima va in vantaggio con Tavernelli, poi viene raggiunto sul pari dai sassaresi all'alba della seconda frazione di gioco. Nel secondo tempo arriva il secondo vantaggio con uno splendido gol di Arena e nel finire, al 95, segna il terzo gol con Pattarello.

L’Ascoli invece va ko, sconfitto dal Campobasso. I bianconeri accedono ai playoff, così come Ravenna (terzo classificato), Campobasso, Juventus Under 23, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro. Intanto in casa Arezzo è tempo di festa. Sorride anche l’ex Salernitana Mauro Coppolaro, approdato in Toscana in cambio di Arena e ora pronto a giocarsi nuovamente la sua chance in un campionato che conosce bene come quello di serie B.