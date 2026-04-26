LIVE | Foggia-Salernitana 1-3, la diretta web del match

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La diretta testuale di Foggia-Salernitana

Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Brosco, Staver, Rizzo (1' st Dimarco); Menegazzo, Garofalo, Castorri (11' st Nocerino); Oliva, D’Amico, Liguori. A disposizione: Magro, Borbei, Minelli, Cangiano, Bevilacqua, Eyango, Giron, Pazienza, Tommasini. Allenatore: Barilari

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca (20' st Quirini), Tascone, De Boer (31' st Carriero), Longobardi; Ferraris; Lescano (1' st Achik), Ferrari. A disposizione: Brancolini, Gyabuaa, Inglese, Antonucci, Haxhiu, Molina, Matino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Cosmi

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido - assistenti: Sicurello e Pasqualetto. IV uomo: Gavini. FVS: Martinelli.

RETI: 6' pt De Boer (S), 37' pt Ferrari (S), 48' pt aut. De Boer (S), 27' st Quirini (S)

NOTE. Ammoniti: Golemic (S), Garofalo (F), Anastasio (S), Brosco (F), Buttaro (F). Angoli: 7-4. Recupero: 2' pt

31' - Cambio nella Salernitana: esce De Boer, entra Carriero.

30' - Spunto sulla sinistra di Longobardi, palla al centro per Ferrari che viene anticipato da Perucchini.

27' - GOL SALERNITANA - Quirini raccoglie una respinta della difesa e calcia, il Foggia si salva nel primo tentativo ma non può nulla sul secondo tiro dell'esterno.

25' - Ammonito Buttaro.

24' - Ammonito Brosco.

22' - Foggia pericoloso con Nocerino, il tiro velenoso viene deviato in angolo da Donnarumma.

20' - Cambio nella Salernitana: esce Cabianca entra Quirini.

11' - Cambio nel Foggia: esce Castorri entra Nocerino.

11' - Ammonito Anastasio.

7' - Imbucata di D'Amico per Castorri che tenta il tiro-cross, Donnarumma blocca.

6' - Liguori mette i brividi a Donnarumma, palla a lato di un soffio.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Lescano entra Achik. Nel Foggia entra Dimarco esce Rizzo.

SECONDO TEMPO

50' - Il gol è buono: si va al riposo sul 2-1 in favore della Salernitana.

49' - Revisione in corso

48' - GOL FOGGIA - Il Foggia accorcia le distanze: punizione di Rizzo, la palla sbatte prima su Anastasio e poi su De Boer che deposita la sfera alle spalle del suo portiere.

45' - 2' di recupero.

45' - Ammonito Garofalo.

43' - Ci prova il Foggia con un tiro di Buttaro dalla distanza, palla di poco alta.

37' - GOL SALERNITANA: Longobardi crossa dalla sinistra per Ferrari che tutto solo spinge la sfera in fondo al sacco.

35' - Revisione terminata: ammonito Golemic.

33' - Il Foggia si gioca la prima card chiedendo l'espulsione di Golemic per un fallo su Liguori.

23' - Ci prova ancora Ferraris che raccoglie una respinta della difesa sugli sviluppi di un angolo e calcia ma la palla si perde alta.

20' - Ancora Salernitana pericolosa: Perucchini sbaglia un rinvio, la palla arriva sui piedi di Ferraris che entra in area ma calcia sull'esterno della rete.

18' - Ripartenza Salernitana: Anastasio lancia Ferrari che entra in area e calcia, Perucchini respinge. Ma la posizione dell'attaccante era irregolare.

15' - Il Foggia prova a scuotersi, Castorri ha una buona chance in area di rigore ma la difesa granata si salva.

13' - Salernitana vicina al raddoppio con Anastasio che dal limite sfiora l'incrocio dei pali.

6' - GOL SALERNITANA - Azione sulla destra di Ferraris, palla al centro per De Boer che s'inserisce e batte Perucchini.

5' - Conclusione di Garofalo dal limite, palla a lato.

1' - Il Foggia gioca il primo pallone del match.

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IL PRE-GARA. Ultimo atto della stagione regolare per la Salernitana che a Foggia proverà a blindare il terzo posto contro una squadra che ha necessità di vincere e sperare per evitare la retrocessione in serie D. Cosmi riparte dalla formazione che ha battuto il Picerno con Ferraris alle spalle di Lescano e Ferrari,