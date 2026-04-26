Salernitana, un omaggio del club per i quattro tifosi rossoneri scomparsi ?Dopo il messaggio degli ultras anche il gesto della squadra granata

"Perdere quattro giovani tifosi è un dolore che purtroppo abbiamo conosciuto. Non finisce mai. Per Gaetano, Michele, Samuel e Samuele". All'ingresso in campo delle squadre sul terreno di gioco dello Zaccheria, la Salernitana ha omaggiato Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno, quattro tifosi del Foggia scomparsi tragicamente lo scorso 13 ottobre 2024 in un terribile incidente stradale sulla Strada Statale 93 Potenza Melfi, di ritorno da una trasferta. Un mazzo di fiori tra le mani di Tascone virtualmente consegnato all’intera tifoseria, oggi assente per la sfida a porte chiuse. La Curva Sud Siberiano si è unita al dolore della fazione pugliese e ha esposto uno striscione con parole di cordoglio: “Non c’è osservatorio, non c’è prefetto che possa fermare il ricordo di quel giorno maledetto. Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ultras per sempre”.

Fonte foto: Us Salernitana 1919