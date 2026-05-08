Salernitana, Zambrotta vota per i granata: la reazione di Cosmi L'ex Campione del Mondo tende la mano alla Salernitana. Cosmi risponde e strappa un sorriso

Le mani di Gianluca Zambrotta hanno scelto il destino della Salernitana. Sarà derby con la Casertana, in un primo turno dei Playoff Serie C che si preannuncia infuocato. Dagli studi di Sky, l’ex Campione del Mondo ha commentato la post-season, sottolineando il valore dei granata: “La Serie C per me è stata fondamentale – ha spiegato Zambrotta – sono stati i miei primi anni da professionista. Ho sfiorato la Serie B e poi ho vinto la Coppa Italia di categoria. È stato il mio vero trampolino di lancio. Tra queste dieci squadre vedo la Salernitana come favorita. Ha una storia importante e una piazza che ho incontrato più volte in Serie A. Ho amici che ci hanno giocato, come Gattuso, e c’è anche un allenatore che conosco bene: Serse Cosmi”.

La risposta di Cosmi

Cosmi ha commentato in sala stampa: "Io non faccio scongiuri, non sono scaramantico. Mi fa piacere che un grande campione come Zambrotta ci dia come favoriti. Lui è mio amico, però ha sottolineato cosa sia la Salernitana, a prescindere dalla mia presenza. Ha esaltato la piazza. Quello che dicono gli altri, nel bene come in questo caso oppure nel male, non deve essere un problema. Ho sempre detto alla squadra che i risultati arrivano con il rispetto e un po’ di timore, che non significa aver paura degli avversari”.