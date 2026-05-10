Casertana-Salernitana, prepartita rovente: sorpresa ultras rossoblu alla squadra I tifosi hanno fatto visita ai calciatori nella sede del raduno prepartita

“Devi vincere, riportiamo la Casertana in serie B”. Un prepartita infuocato. Il pubblico della Casertana fa salire il termometro dell’attesa per la sfida d’andata dei Playoff Serie C con la Salernitana. Una frangia del tifo organizzato ha caricato nel pomeriggio la squadra rossoblu facendo visita al gruppo di Coppitelli per far sentire loro la giusta carica in vista dei primi 90’ di una doppia sfida che vale un posto al secondo turno nazionale. “Caserta vuole vincere”, “Noi vogliamo undici leoni”, i cori cantati dal tifo rossoblu, con tanto di fumogeni. Tutto testimoniato sui social dal club rossoblu che ha scritto: “I tifosi rossoblù arrivano in massa nell'albergo in cui la Casertana è in ritiro. La squadra esce a salutare ed ecco cosa accade”. Grande entusiasmo anche all'arrivo della squadra (foto Giacomazza).