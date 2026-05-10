LIVE | Casertana-Salernitana 0-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Casertana-Salernitana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Bacchetti, Rocchi, Martino; Oukhadda, Bentivegna, Toscano, Girelli, Liotti; Casarotto, Butic. A disposizione: Merolla, Vilardi, Kontek, Llano, Heinz, Proia, Kallon, Leone, Galletta, Pezzella, Viscardi, Arzillo, Vano, Saco. Allenatore: Coppitelli

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, de Boer, VIlla; Ferraris; Ferrari, Lescano. A disposizione: Brancolini, Berra, Gyabuaa, Capomaggio, Achik, Inglese, Antonucci, Xaxhiu, Carriero, Quirini, Molina, Longobardi, Di Vico, Boncori. All. Cosmi

ARBITRO: Di Loreto di Terni - assistenti: Tempestilli e Lauri - IV uomo: Nigro - Var: Cosso - Avar: Ubaldi.

RETI: 10' pt Lescano (S), 30' pt Ferrari (S)

NOTE. Ammoniti: Butic (C), Matino (S). Angoli: 1-1. Recupero: 2' pt

47' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti 2-0 sulla Casertana.

45' - 2' di recupero.

41' - Ci prova ancora la Salernitana: traversone dalla destra di Cabianca, Villa tenta l'inserimento ma manca di un soffio l'impatto.

30' - GOL SALERNITANA - Raddoppio granata: cross dalla sinistra di Anastasio, Ferrari si fionda sulla sfera e in spaccata mette la palla sotto la traversa.

24' - Casertana pericolosa: traversone dalla sinistra, Donnarumma smanaccia e De Boer anticipa Casarotto al momento del tiro.

18' - La Salernitana trova il 2-0 con Ferrari ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco di Lescano.

10' - GOL SALERNITANA - Cross dalla destra di Cabianca, sponda di Ferrari per Lescano che di testa porta avanti i granata.

8' - Subito nervi tesi al "Pinto": ammoniti Butic e Matino.

5' - Ferraris prova a servire in area Tascone, il centrocampista si allunga la sfera che termina sul fondo.

3' - Cross dalla destra di Cabianca, Tascone non riesce a colpire.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Casertana-Salernitana

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IL PRE-GARA. Al "Pinto" va in scena il match d'andata del primo turno della fase nazionale dei play-off di serie C. Salernitana di scena a Caserta: i granata entrano in scena stasera, i falchetti hanno già eliminato Atalanta Under 23 e Crotone.

Cosmi riparte dal 3-4-1-2 con qualche novità nell'undici titolare: davanti a Donnarumma spazio a Matino (che sostituirà Arena) con Golemic ed Anastasio; in mediana conferme per Cabianca, Tascone e De Boer, mentre Villa torna sull'out mancino. Davanti Lescano e Ferrari con Ferraris trequartista.

La Casertana si schiererà in campo con il 3-5-2: due le novità principali: Bacchetti nel trio con Rocchi e Martino e Bentivegna nel ruolo di mezzala. Oukhadda, Toscano, Girelli e Liotti completano la linea mediana. Davanti Butic e Casarotto.