Playoff Serie C, i risultati del primo turno: rimonta Ravenna, colpaccio Potenza

L’andata del primo turno nazionale dei Playoff Serie C racconta di risultati a sorpresa. Fa rumore il crollo interno del Campobasso. La squadra, quarta classificata nel girone B, cade 0-3 sotto i colpi di un Potenza che certifica la sua grande produzione offensiva, autentica mina vagante dei playoff. Accusa i segni della stanchezza anche il Casarano. I pugliesi, alla prima sfida casalinga della post-season, vengono battuti 0-2 dal Renate. Il Lecco, subentrato in questo turno, deve fare i conti con il pari con la Pianese (1-1): inizialmente in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica fin dal cuore del primo tempo, nel finale arriva il gol del pareggio. Pesantissima la rimonta del Ravenna a Cittadella: gli uomini di Mandorlini nel finale di gara riescono a risalire la china e a chiudere sul 2-2.
Mercoledì sarà tempo di gare di ritorno: alle ore 20:00 scenderanno in campo Lecco-Pianese, Ravenna-Cittadella, Renate-Casarano. Alle ore 20:45 Salernitana-Casertana (diretta in chiaro su Rai Sport). Alle ore 21:00 Potenza-Campobasso.