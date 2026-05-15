Salernitana-Ravenna, fischia Lorenzon Due precendenti positivi per i granata

La sfida di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C Sky Wifi tra Salernitana e Ravenna, in programma domenica 17 maggio alle 20:00 allo stadio Arechi, sarà arbitrata da Roberto Lovison di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Salvatore Nicosia di Saronno. Il quarto uomo sarà Mattia Ubaldi di Roma1. Curiosità: ad inizio comunicazione non era stato ancora indicato il Var del match. Poi è stato selezionato Gualtieri da Asti. Si conosce invece l'Avar che sarà Giorgio Di Cicco (Lanciano). Due precedenti ben auguranti per la Salernitana: Lovison ha diretto i granata nel derby vinto 3-2 con la Cavese e nel successo 0-1 con l'Atalanta Under 23.