Salernitana-Ravenna, si sblocca la prevendita: i dettagli Info e costi sui tagliandi

Salernitana-Ravenna, la prevendita scatterà alle ore 16. Arriva la decisione del club. I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 16:30 alle 19:30. La vendita dei biglietti nei settori destinati alla tifoseria locale è vietata ai residenti a Ravenna e provincia. Anche per questa gara non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti (Curva nord inferiore, capienza 250 posti) terminerà alle 19:00 di sabato 16 maggio ed è riservata esclusivamente ai residenti a Ravenna e provincia.

Gli abbonamenti per la stagione 2025/26 non rappresenteranno in alcun modo un titolo valido per l’accesso allo stadio, essendo contemplate in essi solo ed esclusivamente le partite della regular season.

PRELAZIONE ABBONATI. Contestualmente alla vendita libera, a partire dalle 16:00 di oggi — venerdì 15 maggio — i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 15:00 di sabato 16 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati. Nella giornata di sabato 16 maggio, dalle 15:01 alle 15:59, le vendite si fermeranno temporaneamente e ripartiranno alle 16:00. Da quel momento, i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti. Si precisa che il diritto di prelazione destinato agli abbonati è personale, non cedibile e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. La fase di prelazione per gli abbonati terminerà perentoriamente alle 15:00 di sabato 16 maggio. Per usufruire del diritto di prelazione, gli abbonati con fidelity card scaduta dovranno necessariamente sottoscrivere una nuova fidelity card (online attraverso questo link): una volta sottoscritta, potranno sbloccare la prelazione inserendo il codice della vecchia card, mentre in fase di finalizzazione dovranno inserire il codice della nuova.

Per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva o in caso di problematiche, l’U.S. Salernitana 1919 ricorda ai propri sostenitori di affidarsi esclusivamente ai canali di assistenza diretti (biglietteria@ussalernitana1919.it).

Prezzi (comprensivi di diritti di prevendita)*

Intero Ridotto Donna/Over 65/U14**

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 37,00 € 25,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 25,00 € 18,00

Tribuna Azzurra € 20,00 € 14,00

Distinti € 14,00 € 10,00

Curva Sud € 10,00 € 7,00

Settore ospiti (Curva Nord inf.) € 10,00 € 7,00

*escluse commissioni di servizio circuito di ticketing

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. Le tariffe ridotte nel settore Curva Sud sono applicabili solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Come già comunicato nella giornata del 14 maggio, di seguito si ricordano nuovamente le modalità per richiedere accrediti per persone con disabilità, società professionistiche e possessori di tessere C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

Persone con disabilità

In occasione di questa partita le persone con disabilità, ciascuna con proprio accompagnatore, potranno usufruire dell’ingresso gratuito nei settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde). Per farlo, dovranno comunque obbligatoriamente munirsi di titolo d’ingresso richiedendolo via e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% unitamente al documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 16:00 di giovedì 14 maggio, fino alle 15:00 di venerdì 15 maggio. Le richieste saranno esaudite fino ad esaurimento dei posti disponibili. I biglietti saranno inviati ai richiedenti direttamente via e-mail all’indirizzo dal quale sarà giunta la richiesta, entro la giornata di sabato 16 maggio. Le persone con disabilità e i loro accompagnatori non potranno richiedere l’emissione degli omaggi al botteghino nel giorno di disputa della gara, né potranno accedere all’impianto sprovvisti di titolo d’ingresso.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 16:00 di oggi, giovedì 14 maggio, fino alle 15:00 di venerdì 15 maggio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via e-mail con il tagliando d’accesso in allegato.

Accrediti osservatori società professionistiche

L’e-mail di riferimento per gli accrediti destinati a osservatori incaricati da club professionistici è accrediti@ussalernitana1919.it. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute entro le 20:00 di venerdì 15 maggio. Occorrerà allegare copia del documento di riconoscimento del nominativo da accreditare. Gli accrediti saranno inviati all’indirizzo e-mail di provenienza della richiesta entro la giornata di sabato 16 maggio.