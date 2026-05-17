Salernitana-Ravenna 2-0. Mandorlini ammette: «Vittoria granata meritata» Il tecnico dei romagnoli: «Mercoledì proveremo a rimontare, ora ripartiamo»

Andrea Mandorlini ha commentato il match tra Salernitana e Ravenna, vinto 2-0 dai granata. «Complimenti alla Salernitana ha fatto un grande primo tempo, avendo occasioni in serie. Nella ripresa meglio noi ma sulle palle inattive hanno saputo incidere», ha detto l'allenatore dei romagnoli. «Potevamo andare sull’1-1 ma poi è arrivato il secondo gol. Peccato per quelle occasioni e le parate di Donnarumma che hanno inciso. Nei primi 45’ Poluzzi ha fatto diversi interventi importanti».

Lo sguardo del tecnico è già rivolto al match di mercoledì sera. «Ora è finito il primo tempo, mercoledì proveremo a rimontare. Adesso c’è il secondo tempo da giocare. Non conta più nulla, adesso dobbiamo ripartire. Mi auguro che sia un’altra partita. La vedo dura. Recupereremo dei calciatori importanti ma perdiamo Viola. In ogni caso proveremo a cambiare marcia».

In chiusura una considerazione sull'ambiente: «Ci sono già stato qua, è un pubblico molto vicino. Hanno spinto, hanno meritato di vincere».