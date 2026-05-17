Salernitana-Ravenna 2-0, Anastasio: "Il gol una liberazione, abbiamo un sogno" Il difensore: "Volevo correre verso i tifosi per prendermi una gioia unica. Ora il secondo tempo"

Una rete pesantissima. Poi la corsa sotto la Curva Sud Siberiano. Armando Anastasio ha commentato Salernitana-Ravenna 2-0: “Il gol è stata un’emozione incredibile. Quando è entrata la palla in rete è stata una liberazione. Volevo correre sotto i tifosi, avevo una grande adrenalina. Adesso dobbiamo ricaricare le pile e pensare a mercoledì. Non dobbiamo fare calcoli, il calcio ti può fare brutti scherzi. Per questo servirà attenzione, contro un Ravenna che farà la partita per vincere".

"Il gol giusto premio"

Una vittioria centrata nella ripresa: "Abbiamo cercato il gol ma non è arrivato. Siamo abituati a soffrire. Non mi sono spaventato per il gol che non arrivato. Ero tranquillo, poi Lescano è stato abile su uno schema su calcio piazzato. Achik è entrato ed è stato decisivo, segnale di quanto siamo uniti. Il gol di Lescano ci ha dato carica, pescandolo nel momento in cui magari stavamo soffrendo".

"Tifosi parlano da soli"

Le partite ravvicinate si fanno sentire: "Con questo stadio puoi sfidare la stanchezza, pensiamo solo al sogno che vogliamo ottenere. Scenografia? Parla da sola. Questi tifosi non devono invidiare altre piazza”.