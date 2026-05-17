Salernitana-Ravenna 2-0, Berra: "La differenza è stata crederci sempre" Le parole del difensore: "Siamo a metà dell'opera ma abbiamo fame"

Prova superata. Filippo Berra si è ripreso la maglia da titolare, innalzandosi tra i migliori in Salernitana-Ravenna 2-0: “C’era rammarico e un po’ di paura dopo un gran primo tempo, poi loro hanno cambiato modulo e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a restare sul pezzo e poi siamo andati avanti con due gol importanti. Il portiere avversario ha fatto grandi parate, ma l’aspetto positivo è che abbiamo creato tanto, abbiamo avuto il pallino del gioco, è una bella cosa. La differenza l’ha fatta che ci abbiamo creduto sempre, anche quando il Ravenna è uscito fuori e ci ha fatto soffrire un po’. Ci aspettavamo che potessero crearci qualche pericolo, ma giocavamo in casa e volevamo partire forte, un peccato non aver capitalizzato un primo tempo fantastico”.

Clean sheet? Dato assolutamente positivo, specie contro un avversario del genere, ci deve dare fiducia. Anche oggi Donnaurmma si è fatto trovare pronto in un momento decisivo, con un intervento importante, gli faccio i complimenti. Spero che abbiamo trovato i giusti equilibri, in settimana ci alleniamo davvero bene tutti, dal primo all’ultimo, penso che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Vincere così in casa e festeggiare con questo pubblico è bellissimo, ci hanno dato tantissima forza, si vede che con loro abbiamo qualcosa in più, speriamo di poter giocare ancora. Mi era capitato di venire qua da avversario con il Crotone e vedere una scenografia già bella, ma questa è bellissima. Ci sarà da soffrire, dobbiamo portare a casa il risultato".