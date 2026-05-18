Salernitana, riecco Iervolino: l’Arechi lo accoglie col suo abito migliore Il patron chiacchiera con Orsato e poi si gode lo spettacolo della Curva Sud SIbeirano

L’arrivo tra i sorrisi. Poi lo spettacolo della Curva Sud Siberiano che gli si pone davanti. Danilo Iervolino torna all’Arechi e lo fa in una serata che si trasforma nella consapevolezza di poter avere tra le mani il proprio destino. La Salernitana vince e convince, il patron sorride. Non lo faceva da tempo. Dopo un primavera passata a fare i conti con il possibile addio, ora il patron, sempre vicino alla squadra e alla società seppur da remoto, si prende l’affetto della sua gente. Per il patron di Palma Campania, accolto dal dg Umberto Pagano e dal ds Daniele Faggiano, un rapido scambio di battute con Orsato, designatore per la Can C. E nella mente ritornano le parole di fuoco dell’imprenditore campano pronunciate oltre due anni fa, dopo il derby con il Napoli in cui chiese le dimissioni di Rocchi. Tutto ritornato a galla dopo il terremoto che ha sconquassato i vertici arbitrali. Altra storia.

Le carezze di Cosmi

Ora ci sono i playoff di serie C, orizzonte che non permette di immaginare altro futuro. Da Serse Cosmi arriva una carezza a Iervolino: “Spero di riparlare molto presto con il patron – ha detto Cosmi -. L’ho fatto in settimana e mi aveva preannunciato la sua presenza allo stadio. Aveva lasciato un ambiente nel quale non si riconosceva più e che avevo trovato anche io contro il Catania. Il primo obiettivo che abbiamo condiviso con il patron è di aver raggiunto un successo che non è ancora sportivo ma morale: abbiamo ridato entusiasmo e slancio a Salerno, abbiamo riportato la gente allo stadio. Ma è chiaro che Salerno da noi si aspetta ben altro e non solo di applaudire alle scenografie”.