Ravenna-Salernitana, quando parte la prevendita per gli ospiti: le ultime I tifosi granata attendono il via libera per la corsa al biglietto

Il primo atto della doppia sfida di secondo turno nazionale dei Playoff Serie C si colora di granata. La Salernitana si prende il prezioso vantaggio di due gol di scarto sul Ravenna in vista del ritorno in programma mercoledì. Sfruttato il fattore campo, con i granata che hanno avuto dalla loro anche la forza dei quasi 22mila che hanno gremito gli spalti dell'Arechi. Ora l'attenzione è tutta rivolta sulla corsa ai biglietti per la sfida di mercoledì. Il settore ospiti del Benelli potrà ospitare appena 550 tifosi. In mattinata, il Gos decreterà le linee guida per l'esodo granata. Facile immaginare che venga adottato l'obbligo di tessera del tifoso come suggerito dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

La prevendita

Intanto il Ravenna ieri ha annunciato il via alla corsa ai biglietti per gli altri settori: “Il Ravenna FC comunica che dalle ore 10,00 di lunedì 18 maggio sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara di ritorno del primo turno di playoff nazionali in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20,45 allo Stadio “Bruno Benelli” contro la Salernitana. La partita è organizzata direttamente dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che ne disciplina integralmente modalità di vendita, accesso allo stadio e gestione degli accrediti".

Titoli di accesso e validità abbonamenti

Per questa gara si ricorda che non sono valide le tessera di abbonamento alla regular season. Ogni spettatore dovrà pertanto essere munito di regolare titolo di accesso. Si ricorda agli spettatori che l’accesso sarà consentito solo tramite biglietto nominativo, obbligatorio per assistere alle gare di calcio professionistico, si invitano pertanto i tifosi a premunirsi del titolo di accesso attraverso i canali di prevendita al fine di evitare code ai botteghini nel giorno gara ed a presentarsi allo stadio muniti di un documento di identità originale (non sono ritenute valide fotografie sul cellulare anche in caso di minorenni).

Tariffe

I settori locali: Curva Mero, Tribune e Parterre sono in vendita esclusivamente per i residenti in provincia di Ravenna.

Curve: Intero 14,00 euro, Ridotto 10,00 euro

Parterre: Intero 22,00 euro, Ridotto 19,00 euro

Tribuna Laterale: Intero 32,00 euro, Ridotto 25,00 euro

Tribuna Centrale: Intero 42,00 euro, Ridotto 35,00 euro

Categorie ridotte

Hanno diritto al biglietto ridotto Donne; Over 65; Under 14; Disabili con invalidità dal 65% al 99%. All’ingresso dello stadio saranno effettuati controlli sui requisiti che danno diritto alla riduzione. Nel caso in cui i requisiti non risultassero rispettati, non sarà consentito l’accesso allo stadio senza diritto al rimborso del titolo acquistato. Per bambini sotto i 3 anni non è necessario acquistare il tagliando.