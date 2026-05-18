Salernitana, la scenografia della Sud Siberiano fa il giro del Mondo I social hanno fatto diventare virale la meraviglia dell'Arechi

“Salerno Returns”. Il meteorite che si abbatte sulla Curva Sud Siberiano e fa esplodere l’Arechi in un gioco di colori, facendo comparire in primo piano la lettera “S” diventa virale. L’ennesimo spettacolo del cuore pulsante del tifo granata che fa porta in alto il nome della Salernitana al di là della categoria d’appartenenza. Gli applausi dell’Arechi, le parole di ammirazioni di Cosmi verso la Curva Sud Siberiano e gli attestati di stima arrivati da tutta Italia ora varcano i confini. Potere dei social.

Nelle ultime ore infatti, da ogni angolo d’Europa e del Mondo sono arrivati apprezzamenti e condivisioni dello spettacolo andato in scena prima della sfida con il Ravenna, primo atto del secondo turno nazionale dei Playoff Serie C. Un Arechi stracolmo e la preparazione sono stati riproposti non solo dalle pagine social ultras ma anche dagli organi d’informazione. Dall’Inghilterra e dalla Francia arrivano gli applausi alla tifoseria granata, negli Usa si sottolinea “la gara d’andata dei playoff della terza serie nazionale”. Sorpresa e meraviglia: Salerno torna a far parlare di sé.