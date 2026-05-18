Salernitana, col Ravenna rientra un difensore: ballottaggio per Cosmi Il tecnico ha la rosa quasi al completo. Mandorlini recupera due pedine ma perde il suo regista

“La panchina lunga la si deve dimostrare sul campo. Altrimenti restano chiacchiere”. Così Serse Cosmi aveva risposto alla domanda arrivata in sala stampa sulle scelte di formazione e sull’apporto dei subentrati dalla panchina. Dopo tre partite in appena sette giorni con pochissime variazioni nell’undici iniziale, a Ravenna potrebbe esserci la necessità di variare gli uomini. Per la prima parte di questa post-season, il tecnico della Salernitana ha potuto fare affidamento anche sulla rosa quasi al completo. L’unico neo è rappresentato dall’infortunio di Matteo Arena, per il quale però si va verso un nuovo forfait anche per la sfida di mercoledì.

Rientri ed assenze

Per Ravenna-Salernitana, i granata possono sorridere per il rientro di Emmanuele Matino. Il difensore ha scontato il turno di squalifica e ora battaglia con Berra per una maglia da titolare nel match di ritorno di mercoledì prossimo. Andrea Mandorlini invece recupererà in difesa l’esperto Giulio Donati e in mediana il figlio Matteo Mandorlini. Potrebbe essere proprio lui a sostituire lo squalificato Nicolas Viola, che in diffida, ieri è stato ammonito e verrà fermato dal giudice sportivo.