Salernitana, col Ravenna rientra un difensore: ballottaggio per Cosmi

“La panchina lunga la si deve dimostrare sul campo. Altrimenti restano chiacchiere”. Così Serse Cosmi aveva risposto alla domanda arrivata in sala stampa sulle scelte di formazione e sull’apporto dei subentrati dalla panchina. Dopo tre partite in appena sette giorni con pochissime variazioni nell’undici iniziale, a Ravenna potrebbe esserci la necessità di variare gli uomini. Per la prima parte di questa post-season, il tecnico della Salernitana ha potuto fare affidamento anche sulla rosa quasi al completo. L’unico neo è rappresentato dall’infortunio di Matteo Arena, per il quale però si va verso un nuovo forfait anche per la sfida di mercoledì.
Rientri ed assenze
Per Ravenna-Salernitana, i granata possono sorridere per il rientro di Emmanuele Matino. Il difensore ha scontato il turno di squalifica e ora battaglia con Berra per una maglia da titolare nel match di ritorno di mercoledì prossimo. Andrea Mandorlini invece recupererà in difesa l’esperto Giulio Donati e in mediana il figlio Matteo Mandorlini. Potrebbe essere proprio lui a sostituire lo squalificato Nicolas Viola, che in diffida, ieri è stato ammonito e verrà fermato dal giudice sportivo.