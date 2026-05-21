Salernitana, arriva lo stop per Cosmi! E Mandorlini costa caro al club Niente panchina all'Arechi per il tecnico

Il Giudice Sportivo ferma Serse Cosmi. Il tecnico della Salernitana non ci sarà nel primo atto della sfida con l'Union Brescia. Nel mirino anche il club granata. Multa di 200 euro per la Salernitana “per avere, quasi la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 537 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara e al termine della stessa, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto nella prima circostanza per sei volte e nella seconda per cinque volte“. Ancora una volta dunque, dopo la sfida dell'andata, i cori contro Mandorlini costano carissimo.