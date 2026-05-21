Salernitana-Union Brescia, ecco quando partirà la prevendita: info e costi Via libera alla corsa al biglietto anche per i tifosi ospiti

Con una nota ufficiale la U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 10:00 di domani — venerdì 22 maggio — saranno in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Union Brescia, semifinale di andata dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, in programma domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi.

I biglietti saranno acquistabili sia presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale, sia online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:30. Anche per questo evento non sarà consentito il cambio utilizzatore. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord inferiore, capienza 250 posti) terminerà alle 19:00 di sabato 23 maggio e non prevede limitazioni. Gli abbonamenti per la stagione 2025/26 non rappresenteranno in alcun modo un titolo valido per l’accesso allo stadio, essendo contemplate in essi solo ed esclusivamente le partite della regular season.

PRELAZIONE ABBONATI

Contestualmente alla vendita libera, a partire dalle 10:00 di domani — venerdì 22 maggio — i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 9:00 di sabato 23 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati. Dalle 9:15 del 23 maggio i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti. Si precisa che il diritto di prelazione destinato agli abbonati è personale, non cedibile e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. La fase di prelazione per gli abbonati terminerà perentoriamente alle 9:00 di sabato 23 maggio. Per usufruire del diritto di prelazione, gli abbonati con fidelity card scaduta dovranno necessariamente sottoscrivere una nuova fidelity card (online attraverso questo link): una volta sottoscritta, potranno sbloccare la prelazione inserendo il codice della vecchia card, mentre in fase di finalizzazione dovranno inserire il codice della nuova.

Per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva o in caso di problematiche, l’U.S. Salernitana 1919 ricorda ai propri sostenitori di affidarsi esclusivamente ai canali di assistenza diretti via e-mail all’indirizzo biglietteria@ussalernitana1919.it. I messaggi inviati ad altri indirizzi non potranno essere presi in considerazione.

Prezzi (comprensivi di diritti di prevendita)*

Intero Ridotto Donna/Over 65/U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 37,00 € 25,00 Tribuna Verde Sud/Nord € 25,00 € 18,00 Tribuna Azzurra € 20,00 € 14,00 Distinti € 14,00 € 10,00 Curva Sud € 10,00 € 7,00 Settore ospiti (Curva Nord inf.) € 10,00 € 7,00

*escluse commissioni di servizio circuito di ticketing

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. Le tariffe ridotte nel settore Curva Sud sono applicabili solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Persone con disabilità

In occasione di questa partita le persone con disabilità, ciascuna con proprio accompagnatore, potranno usufruire dell’ingresso gratuito nei settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde). Per farlo, dovranno comunque obbligatoriamente munirsi di titolo d’ingresso richiedendolo via e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% unitamente al documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 16:00 di oggi, giovedì 21 maggio, fino alle 15:00 di venerdì 22 maggio. Le richieste saranno esaudite fino ad esaurimento dei posti disponibili. I biglietti saranno inviati ai richiedenti direttamente via e-mail all’indirizzo dal quale sarà giunta la richiesta, entro la giornata di sabato 23 maggio. Le persone con disabilità e i loro accompagnatori non potranno richiedere l’emissione degli omaggi al botteghino nel giorno di disputa della gara, né potranno accedere all’impianto sprovvisti di titolo d’ingresso.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.



I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 16:00 di oggi, giovedì 21 maggio, fino alle 15:00 di venerdì 22 maggio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via e-mail con il tagliando d’accesso in allegato entro sabato 23 maggio. L’e-mail di riferimento per gli accrediti destinati a osservatori incaricati da club professionistici è accrediti@ussalernitana1919.it. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute entro le 10:00 di sabato 23 maggio. Occorrerà allegare copia del documento di riconoscimento del nominativo da accreditare. Gli accrediti saranno inviati all’indirizzo e-mail di provenienza della richiesta entro la giornata di sabato 23 maggio.