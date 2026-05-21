Salernitana-Union Brescia, fischia Madonia: un precedente amarissimo coi granata Al Var spunta una vecchia conoscenza granata

Salernitana-Union Brescia sarà diretta da Dario Madonia della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele della sezione di Lecce e Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Il quarto uomo designato per il match è il signor Leonardo Di Mario della sezione di Arezzo mentre al Var sono stati designati Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e Enrico Gemelli della sezione di Messina.

Un solo precedente con Madonia per la Salernitana. I granata sono usciti sconfitti nel derby contro il Benevento con il risultato di 5-1 a favore degli stregoni proprio sotto la sua direzione arbitrale. In quella sfida il gol della Salernitana fu oggetto di una lunga revisione per il gol fantasma poi attribuito.