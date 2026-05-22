Salernitana-Brescia, all’Arechi numeri incredibili per la semifinale: il dato Oltre 60mila presenze in tre partite

Sono numeri incredibili quelli registrati nel primo giorno di prevendita dei biglietti per la semifinale playoff di andata tra la Salernitana ed il Brescia. In una decina di ore sono stati venduti quasi 20mila biglietti. Il dato ufficiale comunicato dalla società granata, infatti, è di 19.323 tagliandi, di cui 250 (capienza massima) per il settore ospiti. Al momento, dunque, risultano già sold out la Curva Sud, i Distinti ed il settore ospiti.

Facile immaginare che tra domani e domenica il dato degli spettatori presenti aumenti ulteriormente, con la soglia dei 25mila spettatori che potrebbe anche essere superata. In tre partite dei playoff, dunque, l'Arechi si appresta a far registrare oltre 60mila presenze, numeri da record per la categoria e che confermano la grande passione del popolo salernitano, desideroso di mettersi alle spalle stagioni difficili e di stare accanto alla Salernitana per provare a proseguire l'entusiasmante cammino nella post-season.