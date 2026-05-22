Serie B, il Bari retrocede in C: playout amaro con il Sudtirol I galletti tornano in terza serie

Un epilogo a sorpresa. Il Bari ritorna in serie C. Con il Sudtirol il doppio 0-0 condanna i galletti alla retrocessione. Nessun gol in 180 minuri. 0-0 all'andata, il Südtirol di Fabrizio Castori si salva con 2 pareggi al play-out di Serie B in virtù della migliore posizione di classifica al termine della regular season.

A retrocedere è il Bari di Moreno Longo. Il club di Luigi De Laurentiis ha provato a raddrizzare una stagione partita subito con grandi difficoltà, ma non ci è riuscita. E ora si intensifica la contestazione già durissima contro la proprietà. Il Bari soltanto 3 anni fa era stato a pochissimi secondi dal ritorno in Serie A, da neopromossa. Il gol di Pavoletti, all'ultimo minuto della finale play-off contro il Cagliari di Claudio Ranieri, condannò i pugliesi alla permanenza in B fino alla retrocessione di quest'anno. Il Bari dunque riparte dalla C