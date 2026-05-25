Salernitana, subito in campo: Cosmi pensa a novità Ripresa con gruppo diviso in due gruppi. Il tecnico valuta il possibile undici

Subito in campo. Smaltire la delusione e ripartire. La Salernitana volta pagina. La testa è già alla sfida di ritorno con l’Union Brescia, in programma mercoledì alle ore 20:00. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto.

Le vere prove di formazione ci saranno domani mattina, quando il gruppo si ricompatterà per la rifinitura prima del pranzo e della partenza per Brescia. Cosmi pensa a novità di formazione anche perché fa i conti con i segnali di stanchezza che arrivano dalla squadra granata. Sulle corsie ad esempio possibile chance per Longobardi al posto di un Cabianca non al top nel primo atto dell'Arechi. In mezzo al campo sperano in una chance Carriero o Capomaggio. Davanti invece il dilemma è legato alla scelta del tridente. In un’ottica di rotazioni, possibile che resti a riposo Ferrari per far posto ad Achik, punzecchiato da Cosmi nel post-gara.