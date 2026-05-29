Salernitana, chi si rivede: Lovato e Ghiglione pronti a tornare (e a dire addio) Il difensore e l'esterno di nuovo in granata. Gli ingaggi da capogiro impongono un nuovo addio

La chiusura della stagione sportivo è ormai alle porte, con la Salernitana che si ritrova anche a dover fare i conti con i calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti e incideranno sul monte ingaggi in attesa di nuova collocazione. Fra tutti, Matteo Lovato. Il difensore si è salvato solo in extremis con l’Empoli, condizione che non farà scattare l’opzione di riscatto. Il calciatore tornerà in granata ma non per restarci: il contratto in scadenza nel 2027 ha un ingaggio monstre da 1,9 milioni di euro lordi. Condizione che spaventa anche le pretendenti al difensore. L’Empoli vorrebbe strappare un prestito ma il club granata punta a monetizzare per non realizzare una minusvalenza. Cremonese e Modena hanno già bussato alla porta sondando l’entourage del calciatore.

Anche con Paolo Ghiglione sarà addio. La Bersagliera lo acquistò nell'affare Bonazzoli-Cremonese. Il laterale dopo 18 presenze al Padova tornerà di nuovo a vestire la maglia della Salernitana. Si lavora per cercare una nuova collocazione, anche alla luce di un ingaggio da oltre mezzo milione di euro lordo. Vuole invece giocarsi le sue chance Ivan Varone. Con la maglia del Gubbio dodici presenze e due gol in un semestre culminato con l’accesso ai playoff. Ora la nuova parentesi in granata.