Salernitana, Matino: "Squadra e tifo: eravamo una cosa sola! Emozioni uniche" Il difensore fa parlare il cuore: "Questa avventura sarà dentro di me per sempre"

Un post accorato, sentito. Emmanuele Matino si congeda dalla stagione 2025-2026 e lo fa usando parole dolcissime verso la sua Salernitana e verso l'ambiebte granata: "Ci sono stagioni che si giocano… e altre che si vivono. Questa per me è stata una di quelle che resteranno per sempre nel cuore. Prima di tutto volevo ringraziare i miei compagni di squadra oltre ad essere grandi giocatori, ho avuto la fortuna di conoscere uomini veri, persone straordinarie con cui ho condiviso emozioni indescrivibili – si legge nel post sul suo profilo Instagram -. Un grazie speciale va anche a tutto lo staff, persone meravigliose che ci hanno fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Non sembravamo solo una squadra di calcio… eravamo una vera famiglia".

Durante questa stagione abbiamo vissuto momenti bellissimi e altri molto difficili, ma da grande gruppo siamo sempre riusciti a rialzarci. Nei momenti duri ci siamo stretti ancora di più, abbiamo lottato insieme e siamo andate avanti senza mollare. E poi voi: la tifoseria. Una tifoseria incredibile, capace di trasmettere una carica che raramente si prova nella vita. Nel finale di stagione sembravamo un corpo unico. Noi in campo e voi sugli spalti, uniti dallo stesso cuore e dagli stessi colori. Una sensazione che non dimenticherò mai. Questa avvenuta la porterò sempre dentro di me. Grazie a tutti per ogni emozione vissuta insieme”.