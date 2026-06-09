Salernitana, Cosmi returns: manca solo l'annuncio per la permanenza del tecnico Il tecnico strappa la riconferma: in granata per la sua rivincita

Ai segnali sociai arrivati nei giorni scorsi, anche con commenti piccanti dell'allenatore, finalmente arriva anche la fumata granata. Serse Cosmi è sempre più vicino ad essere riconfermato come allenatore della Salernitana. Il tecnico umbro, dopo aver incassato la fiducia di Danilo Iervolino, sottoscriverà nelle prossime ore il contratto che lo legherà alla Bersagliera per la prossima stagione. Si valuta anche un accordo pluriennale ma l'orizzonte che tutti si sono posti sarà il prossimo campionato.

La voglia di rivincita

Dodici mesi che per Cosmi dovranno essere quelli della rivincita. Nel pantano imperscrutabile della serie C, serve fame di vincere e voglia di osare. Caratteristiche che sono il punto di forza di Cosmi, bramoso di ripartire per centrare quel sogno serie B sfumato proprio sul più bello. Ci riproverà in un campionato ricco di insidie, animato però dalla fame di riprendersi quella serie B soltanto sfiorata, fondamentale non solo per la gente granata ma anche per la sua voglia di chiudere in bellezza una carriera da urlo. Tutto fatto, si attende solo l'annuncio: Serse Cosmi...returns.