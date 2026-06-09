Ex Salernitana, Lotito ad un passo dalla Reggina Un colpo di scena in Calabria

Una società storicamente amica della Salernitana potrebbe avere come nuovo patron un ex granata. Sono ore caldissime attorno al futuro della Reggina. La giornata che doveva segnare un possibile avvicinamento definitivo tra il club amaranto e il gruppo rappresentato da Matt Rizzetta si è improvvisamente arricchita di un nuovo protagonista: nelle ultime ore, infatti, si sarebbe inserito con forza anche il nome di Claudio Lotito, aprendo di fatto a uno scenario del tutto inatteso.

Con Rizzetta sembrava essersi sbloccato l'affare ma nelle ultime ore si sarebbe arenata la trattativa. Poi nelle ultime ore la cordata vicina a Lotito avrebbe sorpassato Rizzetta e punta alla chiusura. Un clamoroso colpo di scena per la società in serie D.