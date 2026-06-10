Salernitana Primavera, c'è la data del debutto: da sciogliere rebus panchina Il club va a caccia di staff tecnico e di risolvere il rebus strutture

C'è ancora attesa in casa Salernitana su quelle che saranno le scelte per la Primavera. Dopo la salvezza al cardiopalma arrivata proprio sul gong, il club deve sciogliere le riserve per capire se continuare con Guglielmo Stendardo, condottiero subentrato a stagione in corsa dopo la partenza con difficoltà. Si valuterà se confermare l'ex difensore oppure ripartire con un nuovo ciclo. Da risolvere anche il rebus strutture, con Giffoni Valle Piana che va verso la conferma per ospitare le gare interne in attesa di capire le tempistiche legate al Volpe.

Intanto, il club granata ha conosciuto oggi le date del Coppa Italia di categoria. La baby Bersagliera disputerà il primo turno preliminare il prossimo 22 agosto. Secondo turno il 5 settembre, il 28 ottobre i trentaduesimi, il 2 dicembre ci saranno i quarti, gli ottavi il 20 gennaio, i quarti di finale il 10 febbraio, il 7 aprile le semifinali e la finale il 28 aprile.