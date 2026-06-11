Salernitana, Cosmi attende l'annuncio e resta in città: palla a Iervolino Il tecnico al lavoro con il ds Faggiano per la costruzione della nuova rosa

L'intesa di massima c'è. Una stretta di mano virtuale, in attesa di poter mettere tutto nero su bianco e staccare per qualche giorno prima di ritornare a vivere l'aria del pre-campionato. Serse Cosmi attende. Danilo Iervolino darà il suo via libera nei prossimi giorni. L'uomo di Fiume aspetta solo un segnale per sottoscrivere il nuovo contratto, allungare di almeno dodici mesi quello in scadenza nel prossimo 30 giugno dopo quattro mesi vissuti tutti d'un fiato, superando le iniziali difficoltà e trascinando la sua Salernitana ai playoff. Solo l'Union Brescia è stato ostacolo insormontabile, con la delusione per un ko che ancora brucia.

Si riparte

Acqua passata, si volta pagina e si inizia a ragionare sulla lista degli obiettivi, sul mercato da sviluppare insieme al direttore sportivo Daniele Faggiano, anche lui in odore di riconferma seppur rispetto a Cosmi con l'assist del contratto pluriennale sottoscritto la scorsa estate. I due protagonisti della Salernitana si sono incontrati nei giorni scorsi nel cuore della città per fare il punto della situazione, buttare giù una prima lista di priorità, come immaginare la squadra che verrà. Troppo forte per Cosmi la volontà di continuare la sua avventura a Salerno, testimoniata anche dalla lunga attesa vissuta in città in attesa di una convocazione. L'appuntamento con la squadra è nella seconda settimana di luglio per le visite mediche di rito prima della partenza per Cascia. Lì la Salernitana metterà nel motore la benzina necessaria per un super campionato. Ora è il momento della programmazione. E Cosmi aspetta per il sì.